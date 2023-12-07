カタール代表監督が交代 サッカー
2023年12月07日05時38分
カタール・サッカー協会は６日、代表監督のカルロス・ケイロス氏が退任し、スペイン出身のマルケス・ロペス氏が後任を務めると発表した。
ポルトガル出身で同国代表やＪリーグの名古屋を指揮したケイロス氏は今年、４年契約でカタール代表監督に就任したばかりだった。
カタールは２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選で２連勝中。開催国として迎える来年１～２月のアジア・カップでは連覇が懸かっている。（時事）
カタール代表監督が交代 サッカー
2023年12月07日05時38分
カタール・サッカー協会は６日、代表監督のカルロス・ケイロス氏が退任し、スペイン出身のマルケス・ロペス氏が後任を務めると発表した。
ポルトガル出身で同国代表やＪリーグの名古屋を指揮したケイロス氏は今年、４年契約でカタール代表監督に就任したばかりだった。
カタールは２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア２次予選で２連勝中。開催国として迎える来年１～２月のアジア・カップでは連覇が懸かっている。（時事）
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