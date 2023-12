ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- テキサス州ダラスで開催されたイベントでは、90社以上のグローバルなER&D企業と個人が権威ある2023デジタル・エンジニアリング・アワードに参加し、35社以上のグローバル企業がデジタル・エンジニアリングの原理と技術の革新的で変革的な適用に対して称賛を得ました。

Winners of the second edition of the prestigious Digital Engineering Awards at Dallas, TX (Photo: Business Wire)