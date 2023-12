カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- データ管理のリーダー企業であるDenodoは、ガートナー®による2023 Magic Quadrant for Data Integration Toolsで、4年連続リーダーの1社に選ばれれたことを発表しました。ガートナーは次のよう に述べています。「データ統合ツール市場はデータ・ファブリック・アーキテクチャ、データ製品の配信、GenAIをサポートするための統合データの必要性など、来るべき要件により繁栄しています。データや分析のリーダーたちは、データ統合のニーズを満たす適切なベ ンダーを評価するためにこの調査を活用するべきです。」

Ehtisham Zaidi氏らが執筆し、2023年12月4日に公表されたMagic Quadrantレポートの全文は こちらから入手できます。

レポートでは、「2026年まで、拡張データ統合をサポートするデータ・ファブリック・デザインパターンの採用により、マニュアルで のデータ統合タスクは最大30%削減されるだろう。」とされています。」

Denodo Platformは主要なデータ統合、管理、配信プラットフォームで、組織の論理データ・ファブリック・アーキテクチャ 展開を支援し、セルフサービス型BI、データサイエンス、ハイブリッド/マルチクラウド・データ統合、エンタープライズデータサービ スを実現します。組織は Denodo Platformを活用し、タイムリーで信頼 性の高い統合されたデータセットを取得し、より迅速な分析と十分な情報に基づいたビジネス上の決定を行うことができます。フォーチュ ン500やグローバル1000の最も認知されたブランドが、顧客体験の改善、業務効率と機敏性の向上、セルフサービスデータの民主 化、ITインフラの近代化を実現するために、Denodo Platform を信頼しています。

「当社がMagic Quadrantにおいてデータ統合ツールの4年連続リーダーの1社選ばれたことは、我々が顧客に提供する価値と、我々のテクノロジーが全てのユーザーに信頼できる高品 質のデータを届けることができるスピードの証だと考えています。」と、Denodoのシニアバイスプレジデント兼最高マーケティング 責任者(CMO)のRavi Shankar(ラヴィ・シャンカール)は述べています。「当社がGartner Peer Insights™調査レポート において3年連続でカスタマーズ・チョイスの1社に選出されたことは、我々の製品、サービス、そして論理データ管理への業界をリードす るアプローチに対する顧客の信頼を表しているのだと思います。」

Denodoについて

Denodoはデータ管理のリーダーです。受賞歴のあるDenodo Platformは、セルフサービス型BI、データサイエンス、ハイブリッド/マルチクラウド・データ統合、およびエンタープライズデータサービスを可能にする論理的アプ ローチを使用した、業界をリードするデータ統合、管理、および配信プラットフォームです。400%以上のROIと数百万ドルの利益を 実現し、30を超える業界の大企業やミドルマーケット企業のDenodoの顧客は、6か月足らずでの投資回収を実現しています。 詳細については、www.denodo.com/jaをご覧になるか、+81 3 6824 2340 あるいは info.apac@denodo.com までご連絡ください。

