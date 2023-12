シンガポール--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 大手ウォレットサービス(WaaS)プロバイダーであるWeb3Authが、アカウント抽象化の先駆者であるSafeと提携し、SafeAuthのローンチを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231206593078/ja/

Introducing SafeAuth: The Powerhouse Collaboration between Web3Auth and Safe to Onboard and Connect Millions of Users Across the Safe Ecosystem