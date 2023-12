アラブ首長国連邦、アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アブダビ投資庁(ADIO)は、マサチューセッツ工科大学(MIT)設立の上下水道ソリューションのユニコーン企業であるグラディアントが、新たな欧州・中東・アフリカ地域(EMEA)本部とグローバル・イノベーション・センターの拠点をアラブ首長国連邦(UAE)の首都に置くと決めたことを発表しました。ADIOとグラディアントは、COP28期間中に協力協定に調印し、これにより、グラディアントは、世界的な気候変動ソリューションの開発と商業化を先導するイノベーターの活気あるアブダビの拠点に加わることになります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231206574161/ja/

The partnership between ADIO and Gradiant underscores their joint commitment to advancing water security and climate change solutions, marking a significant step in establishing Abu Dhabi as a pivotal center for global environmental innovation. (Graphic: Business Wire)