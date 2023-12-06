阪急阪神、不動産開発のオーエスにＴＯＢ 大阪・梅田の開発加速、１株５０００円
2023年12月06日21時44分
阪急阪神ホールディングスは６日、不動産開発のオーエスに対してＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買い付け価格は１株５０００円で、総額は約１２３億円。阪急阪神は大阪・梅田地区の再開発を進めており、オーエスが持つ不動産を活用し、事業の加速を目指す。ＴＯＢ期間は７日から来年１月２４日まで。
阪急阪神、不動産開発のオーエスにＴＯＢ 大阪・梅田の開発加速…
2023年12月06日21時44分
阪急阪神ホールディングスは６日、不動産開発のオーエスに対してＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買い付け価格は１株５０００円で、総額は約１２３億円。阪急阪神は大阪・梅田地区の再開発を進めており、オーエスが持つ不動産を活用し、事業の加速を目指す。ＴＯＢ期間は７日から来年１月２４日まで。
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