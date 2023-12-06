イタリア、「一帯一路」脱退を正式通告
2023年12月06日21時32分
【パリ時事】欧州メディアは６日、イタリア政府が巨大経済圏構想「一帯一路」からの脱退を中国に正式に通告したと報じた。
イタリア、「一帯一路」脱退を正式通告
2023年12月06日21時32分
【パリ時事】欧州メディアは６日、イタリア政府が巨大経済圏構想「一帯一路」からの脱退を中国に正式に通告したと報じた。
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