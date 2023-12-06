【ジャカルタ＝時事】インドネシア最大の工作展示会「マニュファクチャリング・インドネシア」が６日、例年と同じ中央ジャカルタ市の大型展示場ジャカルタ・インターナショナル・エキスポ（ＪＩＥＸＰＯ）で開幕した。日本からは日本貿易振興機構（ジェトロ）と東京都中小企業振…
国内最大の工作機械展が開幕 日本勢の出展、一段と充実―イ…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア最大の工作展示会「マニュファクチャリング・インドネシア」が６日、例年と同じ中央ジャカルタ市の大型展示場ジャカルタ・インターナショナル・エキスポ（ＪＩＥＸＰＯ）で開幕した。日本からは日本貿易振興機構（ジェトロ）と東京都中小企業振…
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