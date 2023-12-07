Ｇ７首脳がテレビ会議 ウクライナ大統領も参加
2023年12月07日00時23分
先進７カ国（Ｇ７）は６日夜、テレビ会議方式で首脳会議を開いた。戦闘が激化するパレスチナ自治区ガザの情勢や、文章や画像を自動で作る生成ＡＩ（人工知能）などで意見交換。ロシアの侵攻が続くウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、支援の継続を求める。Ｇ７は会議後に首脳声明を出す方向だ。
Ｇ７首脳がテレビ会議 ウクライナ大統領も参加
2023年12月07日00時23分
先進７カ国（Ｇ７）は６日夜、テレビ会議方式で首脳会議を開いた。戦闘が激化するパレスチナ自治区ガザの情勢や、文章や画像を自動で作る生成ＡＩ（人工知能）などで意見交換。ロシアの侵攻が続くウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、支援の継続を求める。Ｇ７は会議後に首脳声明を出す方向だ。
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