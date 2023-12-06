円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年12月06日18時18分
【ロンドン時事】６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の売買が中心となる中、１ドル＝１４７円台前半で推移した。午前９時現在は１４７円１６～２６銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５８円７４～８４銭と、１７銭の円高・ユーロ安。
円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年12月06日18時18分
【ロンドン時事】６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の売買が中心となる中、１ドル＝１４７円台前半で推移した。午前９時現在は１４７円１６～２６銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５８円７４～８４銭と、１７銭の円高・ユーロ安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル