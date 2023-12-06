東宝は６日、映画館「ＴＯＨＯシネマズ錦糸町」（東京都墨田区）の運営や不動産賃貸事業を手掛ける持ち分法適用会社、東京楽天地の完全子会社化に向け、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。東京楽天地はＴＯＢに賛同を表明している。

「ＴＯＨＯ」の改善計画認定 配給会社への「圧力」問題―公取委