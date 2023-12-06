関電、子育て社員の手当拡充 配偶者手当は廃止
2023年12月06日16時06分
関西電力は６日、子育て世帯の社員に対する手当を拡充すると発表した。扶養する子どもの人数に応じて増える手当を新設するのが柱。一方、従来の配偶者手当や住宅関連手当は一律で廃止する。
関電、子育て社員の手当拡充 配偶者手当は廃止
2023年12月06日16時06分
関西電力は６日、子育て世帯の社員に対する手当を拡充すると発表した。扶養する子どもの人数に応じて増える手当を新設するのが柱。一方、従来の配偶者手当や住宅関連手当は一律で廃止する。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
定額減税、控除不足は翌月反映 来年６月実施、効果早く実感へ―政府・与党(12/06 17:51)
日清食品、ブラジルに新工場 即席麺増産、輸出も(12/06 17:49)
円相場、１４６円９６～９７銭 ６日午後５時現在(12/06 17:35)
金属労協、ベア要求大台に 月１万円以上を正式決定―「日本引っ張る気概で」・２４年春闘(12/06 17:07)
ロシア進出企業の過半「赤字」 ２３年見通し、過去最悪―ジェトロ調査(12/06 17:01)
有事の食料確保、法整備へ 増産や生産転換指示も―農水省(12/06 16:58)
関電、子育て社員の手当拡充 配偶者手当は廃止(12/06 16:06)
新型「スイフト」、１３日発売 ７年ぶり刷新、丸み帯びたデザイン―スズキ(12/06 15:50)
東京株、大幅反発 値頃感の買いで全面高(12/06 15:40)
ガソリン価格、４週連続上昇 補助金減額で―経産省(12/06 15:38)
６７０円高の３万３４４５円９０銭 ６日の平均株価(12/06 15:06)
重要ニュース、ＡＩが分類 時事通信、記事提供―三菱ＵＦＪ信託が外販(12/06 14:45)
旭化成、カナダのスタートアップに出資 水素製造技術で連携(12/06 14:37)
扶養控除縮小でも全世帯にプラス 差し引き３．９万～１２万円―政府・与党(12/06 14:24)
第一三共の米子会社、ノバルティスと和解 ２６４億円受領(12/06 14:23)
ＫＤＤＩ、基地局に曲がる太陽電池 ２０年代後半実用化(12/06 14:19)
東京株、一時６００円超高 値頃感の買いで反発(12/06 12:50)
運転禁止の柏崎原発で対応議論 東電のテロ対策「改善の方向」―規制委(12/06 12:44)
悪用懸念リストに中国核研究機関 ３６団体、大量破壊兵器開発恐れ―経産省(12/06 12:15)
賃金・物価の好循環「良い方向」 緩和出口「適切に判断」―氷見野日銀副総裁(12/06 12:11)
円相場、１４７円３４～３５銭 ６日正午現在(12/06 12:07)
アイコム、５Ｇ対応の通信端末開発 中小の工場向け(12/06 11:57)
５６３円高の３万３３３９円２６銭 ６日午前の平均株価(12/06 11:45)
子ども１人５万円追加給付 低所得者世帯向けで検討―政府(12/06 11:01)
ＴＰＰ英加入で議定書承認 参院(12/06 10:12)
歳出改革、踏み込み不足 少子化財源の政府案―諮問会議(12/06 09:50)
財源に予備費検討 減税と給付金の隙間支援―政府(12/06 09:12)
円相場、１４７円１８～１９銭 ６日午前９時現在(12/06 09:06)
カードに新アプリ スマホ決済、ポイントも―角田三菱ＵＦＪニコス社長(12/06 00:12)
ＡＩ開発で５０社・機関が提携 米メタとＩＢＭ主導―日本からも参加(12/05 23:18)
ビジネスワイヤ
PR TIMES