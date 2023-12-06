日米韓高官、対北朝鮮で協議へ
2023年12月06日15時53分
政府は６日、秋葉剛男国家安全保障局長が８、９両日に韓国・ソウルを訪問し、サリバン米大統領補佐官（国家安保担当）、韓国大統領府の趙太庸国家安保室長と会談すると発表した。軍事偵察衛星を打ち上げた北朝鮮への対応を協議する。秋葉氏はサリバン、趙両氏と個別に会談する予定だ。
日米韓高官、対北朝鮮で協議へ
2023年12月06日15時53分
政府は６日、秋葉剛男国家安全保障局長が８、９両日に韓国・ソウルを訪問し、サリバン米大統領補佐官（国家安保担当）、韓国大統領府の趙太庸国家安保室長と会談すると発表した。軍事偵察衛星を打ち上げた北朝鮮への対応を協議する。秋葉氏はサリバン、趙両氏と個別に会談する予定だ。
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