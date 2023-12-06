ゼロコロナ政策の用語解説・ニュース
2023年12月06日15時35分
ゼロコロナ政策 ２０２０年から２２年に中国で行われた新型コロナウイルス感染を封じ込める政策。厳格な移動規制などにより感染拡大の抑制を図った。日米欧などが感染拡大で苦境に陥る中、当初は大流行の阻止に成功。ただ、感染力が強いオミクロン株の流行が広がると各地でロックダウン（都市封鎖）が必要となり、市民生活や経済活動が混乱した。昨年１２月ごろには事実上政策の継続が不可能に。中国当局は突如、規制緩和にかじを切った。（時事）
ゼロコロナ政策の用語解説・ニュース
2023年12月06日15時35分
ゼロコロナ政策 ２０２０年から２２年に中国で行われた新型コロナウイルス感染を封じ込める政策。厳格な移動規制などにより感染拡大の抑制を図った。日米欧などが感染拡大で苦境に陥る中、当初は大流行の阻止に成功。ただ、感染力が強いオミクロン株の流行が広がると各地でロックダウン（都市封鎖）が必要となり、市民生活や経済活動が混乱した。昨年１２月ごろには事実上政策の継続が不可能に。中国当局は突如、規制緩和にかじを切った。（時事）
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