公明党の山口那津男代表は６日の政府・与党連絡会議で、イスラエルとイスラム組織ハマスによるパレスチナ自治区ガザでの戦闘が再開したことを受けて「関係各国と連携を図り、人質の早期解放や人道状況の改善、事態の早期沈静化に向けて粘り強い働き掛けを継続してほしい」と政府に求めた。「極めて憂慮すべき事態で、一般市民の保護や国際人道法などの順守が何よりも重要だ」とも述べた。