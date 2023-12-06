木谷隆治氏死去（元共同通信社専務理事）
2023年12月06日14時56分
木谷 隆治氏（きたに・たかはる＝元共同通信社専務理事）１１月７日午後４時２分、老衰のため川崎市内の施設で死去、９１歳。広島市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻千枝（ちえ）さん。
木谷隆治氏死去（元共同通信社専務理事）
2023年12月06日14時56分
木谷 隆治氏（きたに・たかはる＝元共同通信社専務理事）１１月７日午後４時２分、老衰のため川崎市内の施設で死去、９１歳。広島市出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻千枝（ちえ）さん。
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