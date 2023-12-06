第一三共の看板

第一三共は６日、米国子会社プレキシコンが製薬大手ノバルティスファーマのがん治療薬「タフィンラー」の特許侵害を訴えていた訴訟について、全面的に和解したと発表した。和解によりプレキシコン社はノバルティスから約１億８２００万ドル（２６４億円）を一括で受け取り、継続中の訴訟は全て取り下げられる。

第一三共、米シージェンに敗訴 抗がん剤の特許めぐり