第一三共の米子会社、ノバルティスと和解 ２６４億円受領
2023年12月06日14時23分
第一三共は６日、米国子会社プレキシコンが製薬大手ノバルティスファーマのがん治療薬「タフィンラー」の特許侵害を訴えていた訴訟について、全面的に和解したと発表した。和解によりプレキシコン社はノバルティスから約１億８２００万ドル（２６４億円）を一括で受け取り、継続中の訴訟は全て取り下げられる。
第一三共の米子会社、ノバルティスと和解 ２６４億円受領
2023年12月06日14時23分
第一三共は６日、米国子会社プレキシコンが製薬大手ノバルティスファーマのがん治療薬「タフィンラー」の特許侵害を訴えていた訴訟について、全面的に和解したと発表した。和解によりプレキシコン社はノバルティスから約１億８２００万ドル（２６４億円）を一括で受け取り、継続中の訴訟は全て取り下げられる。
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