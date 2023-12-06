警戒レベル１に引き下げ 霧島連山・硫黄山―気象庁
2023年12月06日11時54分
気象庁は６日、宮崎・鹿児島県境にある霧島連山・えびの高原（硫黄山）について、噴火する可能性が低下したとして、噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。
警戒レベル１に引き下げ 霧島連山・硫黄山―気象庁
2023年12月06日11時54分
気象庁は６日、宮崎・鹿児島県境にある霧島連山・えびの高原（硫黄山）について、噴火する可能性が低下したとして、噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。
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