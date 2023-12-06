山梨県早川町の辻一幸町長は６日、１２月議会の本会議で、「春ごろから体調不良が続いている」と述べ、来年１１月１５日の任期満了をもって引退すると表明した。現在１１期目で、全国市長会や全国町村会などによると、現職首長で最多選。



松井大阪市長が引退 政治家人生「後悔ない」

辻氏は１９４０年生まれの８３歳で、８０年の初当選以来、無投票９回を含めて１１回連続で当選した。