厚生労働省は６日、９月分の生活保護申請件数が前年同月比１．３％増の２万１６４４件（速報値）だったと発表した。２０１２年度に現行の月別集計を開始して以来初めて９カ月連続で前年同月を上回った。コロナ禍や物価高の影響が続いているためとみられる。



生活保護申請、８カ月連続増 厚労省

被保護世帯は、１６５万１１８７世帯で０．４％増。一時的な保護停止を除いた内訳は、高齢者世帯が５５．３％、失業者を含む「その他の世帯」は１５．８％だった。