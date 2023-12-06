【シンガポール時事】世界保健機関（ＷＨＯ）と世界気象機関（ＷＭＯ）は、猛暑と健康に関する情報共有事業「グローバル・ヒート・ヘルス・ネットワーク」の東南アジアの拠点に、シンガポール国立大学（ＮＵＳ）を任命した。ＮＵＳが１日、発表した。
ＮＵＳの医学部（ヨン・…
国立大、猛暑と健康の情報共有拠点に ＷＨＯが任命―シンガ…
【シンガポール時事】世界保健機関（ＷＨＯ）と世界気象機関（ＷＭＯ）は、猛暑と健康に関する情報共有事業「グローバル・ヒート・ヘルス・ネットワーク」の東南アジアの拠点に、シンガポール国立大学（ＮＵＳ）を任命した。ＮＵＳが１日、発表した。
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