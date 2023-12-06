主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年12月06日10時30分
【ドイツ】
▽板倉（ボルシアＭＧ） カップ戦のウォルフスブルク戦でベンチ外。１―０。（時事）
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年12月06日10時30分
【ドイツ】
▽板倉（ボルシアＭＧ） カップ戦のウォルフスブルク戦でベンチ外。１―０。（時事）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
王者がホームスタジアム使えず 東京ベイ、将来的に移転も？―ラグビー・リーグワン(12/06 13:32)
堀江、今季限りで引退 Ｗ杯４大会出場―ラグビー埼玉(12/06 12:12)
ドジャース、大谷補強が「最優先」 ロバーツ監督らが面談―米大リーグ(12/06 11:10)
前田に「投手陣に助言を」 米大リーグ・タイガース(12/06 11:09)
ヤンキース監督「ピンストライプ似合う」 山本由伸に高評価続々―米大リーグ(12/06 10:49)
アルナスルは分ける ＡＣＬサッカー(12/06 10:31)
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー(12/06 10:30)
西郷のショット好調、３日連続ノーボギー 米女子ゴルフ(12/06 10:09)
冨安、ふくらはぎ負傷で離脱 アジア杯は不透明に―イングランド・サッカー(12/06 10:08)
米女子ゴルフ最終予選会・談話(12/06 09:17)
西郷３位、吉田４位 馬場は４９位―米女子ゴルフ最終予選会(12/06 09:16)
鎌田、終盤まで出場 冨安はベンチ外―欧州サッカー(12/06 09:00)
ロシア参加容認、ＩＯＣに要請 「中立」でパリ五輪に―国際競技団体(12/06 08:27)
巻き起こした「バウアー旋風」 熱さと楽しさ全開に―プロ野球(12/06 07:09)
Ｊリーグ・アウォーズ・談話(12/05 22:21)
得点王、日本語で喜び Ｊリーグ・アウォーズ(12/05 22:09)
日本、１次リーグ４戦全勝 卓球混合団体Ｗ杯(12/05 22:08)
初優勝、得点王に続く栄誉 大迫、胸張れるＭＶＰ―Ｊリーグ・アウォーズ(12/05 21:45)
毎熊、飛躍の１年 Ｊリーグ・アウォーズ(12/05 21:43)
脇坂、川崎からただ一人 Ｊリーグ・アウォーズ(12/05 21:26)
長谷部監督、敵将にも賛辞 Ｊリーグ・アウォーズ(12/05 20:38)
神戸の大迫がＭＶＰ初受賞 ベスト１１に神戸から４人―Ｊリーグ・アウォーズ(12/05 20:13)
浦和、勝って突破の望みを ６日、ハノイと最終戦―ＡＣＬサッカー(12/05 19:41)
「『前例がない』はチャンス」 川淵氏、東京運動記者クラブで講演(12/05 19:06)
日本ハムの万波は８０００万円 伊藤、松本剛は１億円超―プロ野球・契約更改(12/05 18:06)
４位福田と仮契約 プロ野球・中日(12/05 18:01)
大学選手権は６月１０日開幕 学生野球(12/05 17:57)
ヤクルトの塩見は１５００万円減 プロ野球・契約更改(12/05 17:18)
西武の高橋は２億６５００万円 プロ野球・契約更改(12/05 17:14)
巨人の坂本、現状維持の６億円 「まだやれる」―プロ野球・契約更改(12/05 16:38)