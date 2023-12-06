【１面トップ】

〔朝日〕墜落機体 空港の逆方向に オスプレイ制御不能か 「緊急着陸」連絡後に消失

〔毎日〕日本の読解力３位に躍進 数学５位 科学２位 上位維持 国際学力調査

〔読売〕「中国発」偽情報広がる 日本へ投稿生成ＡＩ悪用〔情報偏食ゆがむ認知 第５部操られる民意１〕

〔日経〕公共工事 物価高超す増額 国発注４割で 追加費用頻発 日経調査 契約変更、実態見えず

〔産経〕日本、読解力３位に改善 数学・科学も上位維持 国際学力調査 コロナ禍、全体の平均点低下

〔東京〕診療所か勤労者か守るのは… 日医・財務省 改定巡り対立激化〔医療の値段 第２部 診療報酬を巡る攻防１〕

【共通ニュース】

◆ガザ北部「作戦ほぼ完了」 イスラエル 南部侵攻 空爆激化

◆営業秘密持ち出し逮捕 ホンダ転職 中国籍の男 容疑で警視庁

◆高校生の扶養控除縮小 負担増世帯なし 所得税２５万円に

◆都が高校授業料無償化 ２４年度から、私立も 所得制限を撤廃

◆安倍派議員秘書を聴取 パーティー収入還流 不記載の経緯確認 東京地検

◆電通 五輪談合の大半否認 不当な利益目的否定 第２回公判

◆ＮＨＫに放送倫理違反 ＢＰＯ意見 コロナ報道巡り

◆チバユウスケさん死去 「ミッシェル」ボーカル（続）