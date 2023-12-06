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６日の朝刊（都内最終版）☆１

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６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年12月06日16時02分

【１面トップ】
〔朝日〕墜落機体　空港の逆方向に　オスプレイ制御不能か　「緊急着陸」連絡後に消失
〔毎日〕日本の読解力３位に躍進　数学５位　科学２位　上位維持　国際学力調査
〔読売〕「中国発」偽情報広がる　日本へ投稿生成ＡＩ悪用〔情報偏食ゆがむ認知　第５部操られる民意１〕
〔日経〕公共工事　物価高超す増額　国発注４割で　追加費用頻発　日経調査　契約変更、実態見えず
〔産経〕日本、読解力３位に改善　数学・科学も上位維持　国際学力調査　コロナ禍、全体の平均点低下
〔東京〕診療所か勤労者か守るのは…　日医・財務省　改定巡り対立激化〔医療の値段　第２部　診療報酬を巡る攻防１〕
【共通ニュース】
◆ガザ北部「作戦ほぼ完了」　イスラエル　南部侵攻　空爆激化
◆営業秘密持ち出し逮捕　ホンダ転職　中国籍の男　容疑で警視庁
◆高校生の扶養控除縮小　負担増世帯なし　所得税２５万円に
◆都が高校授業料無償化　２４年度から、私立も　所得制限を撤廃
◆安倍派議員秘書を聴取　パーティー収入還流　不記載の経緯確認　東京地検
◆電通　五輪談合の大半否認　不当な利益目的否定　第２回公判
◆ＮＨＫに放送倫理違反　ＢＰＯ意見　コロナ報道巡り
◆チバユウスケさん死去　「ミッシェル」ボーカル（続）

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