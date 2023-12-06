ＮＹ株、続落
2023年12月06日07時12分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、米雇用指標が弱含む中を売りが先行し、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比７９．８８ドル安の３万６１２４．５６ドルで終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は４４．４２ポイント高の１万４２２９．９１で引けた。
ＮＹ株、続落
2023年12月06日07時12分
【ニューヨーク時事】５日のニューヨーク株式相場は、米雇用指標が弱含む中を売りが先行し、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比７９．８８ドル安の３万６１２４．５６ドルで終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は４４．４２ポイント高の１万４２２９．９１で引けた。
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