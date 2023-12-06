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金属労協、ベア要求大台に　月１万円以上を正式決定―「日本引っ張る気概で」・２４年春闘

2023年12月06日17時07分

２０２４年春闘について記者会見する金属労協の金子晃浩議長＝６日午後、東京都江東区

２０２４年春闘について記者会見する金属労協の金子晃浩議長＝６日午後、東京都江東区

　自動車、電機など五つの産業別労働組合で構成する金属労協は６日、協議委員会を開き、２０２４年春闘の要求方針を正式決定した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）の要求基準を「月１万円以上」とし、前年（６０００円以上）に続き引き上げた。金属労協の金子晃浩議長はあいさつで「日本を引っ張っていく強い気概を持って取り組む」と呼び掛けた。

連合、賃上げ「５％以上」要求　中央委で正式決定―生活水準向上へ底上げ・２４年春闘方針

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