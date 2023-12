タジキスタン、シャハリナフ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)の最高責任者であるスルタン・アル=マルシャド閣下は、タジキスタン共和国の財務大臣であるログン・ファイジディン・サウジ閣下との間で新たな開発融資契約を締結しました。SFDはこの契約を通じて、エネルギー、食料、水の安全を強化し、同国の持続可能な発展を促進する画期的なイニシアティブであるログン水力発電プロジェクトに1億米ドルを拠出しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231205938709/ja/

SFD’s CEO, H.E. Sultan Al-Marshad and Tajik Finance Minister, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor commemorate $100 million development loan agreement. (Photo: AETOSWire)