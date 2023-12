アラブ首長国連邦、アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 経済省は、世界的なフィンテック企業であるCapital.comおよびベトナムの大手電気自動車メーカーであるビンファストと協力して、ドバイのエキスポ・シティで開催されたCOP28で持続可能な貿易フォーラムを主催しました。締約国会議における初めての貿易の日の重要な構成要素であるこのフォーラムには、世界の企業および投資のリーダーが集まり、世界貿易と、より気候に優しい経済の形成におけるその役割について民間部門の視点を提供しました。

HE Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade (Photo: AETOSWire)