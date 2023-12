ドイツ、ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なスポーツ企業のプーマは、繊維リサイクルのイノベーションであるRE:FIBREの規模を拡大し、プーマが生産するサッカークラブおよび連盟のすべてのレプリカユニフォームについて、2024年以降、再生ポリエステル素材をRE:FIBREテクノロジーに置き換えることを発表しました。

Global sports company PUMA has today announced that it has scaled up its textile recycling innovation, RE:FIBRE, replacing recycled polyester with RE:FIBRE technology in all PUMA football Club and Federation replica jerseys from 2024 onwards. (Photo: Business Wire)