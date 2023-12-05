【ニューヨーク時事】５日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受け、１ドル＝１４６円台後半に上昇している。午前９時現在は１４６円８０～９０銭と、前日午後５時比３５銭の円高・ドル安。