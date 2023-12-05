ＮＹ円、１４６円台後半
2023年12月05日23時31分
【ニューヨーク時事】５日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受け、１ドル＝１４６円台後半に上昇している。午前９時現在は１４６円８０～９０銭と、前日午後５時比３５銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４６円台後半
2023年12月05日23時31分
【ニューヨーク時事】５日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受け、１ドル＝１４６円台後半に上昇している。午前９時現在は１４６円８０～９０銭と、前日午後５時比３５銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
主要都市への地上侵攻開始 イスラエル、北部以上の大規模攻撃か―「恐怖と不安」住民パニック・ガザ南部(12/06 00:52)
ＮＹ株、続落(12/05 23:49)
化石燃料「秩序ある段階的廃止」を 成果文書草案で複数選択肢―ＣＯＰ２８(12/05 23:37)
ＮＹ円、１４６円台後半(12/05 23:31)
ＡＩ開発で５０社・機関が提携 米メタとＩＢＭ主導―日本からも参加(12/05 23:18)
カタール首長「戦闘休止模索」 ガザ危機で国際社会を批判(12/05 22:49)
円、１４７円近辺 ロンドン外為(12/05 21:24)
中国の格付け見通し引き下げ 成長鈍化、不動産不振で―ムーディーズ(12/05 21:01)
南シナ海対策でスービック港拡張 日本から大型巡視船調達―比(12/05 20:45)
正恩氏の娘、後継演出か 「朝鮮の新星」の呼称―北朝鮮(12/05 20:33)
経済連携狙いＥＵに秋波 補助金やウクライナで温度差―中国(12/05 20:32)
ベネズエラ、領有権巡る投票で「勝利」宣言 「次の一手」に構える隣国ガイアナ―南米(12/05 20:31)
ウクライナ、無人機部隊を増強 ロシアは要衝周辺で前進か(12/05 20:21)
出生率低下は「課題」 少子化直面で初めて言及―金正恩氏(12/05 20:08)
プーチン氏、６日サウジ訪問 帰国後にイラン大統領とも会談(12/05 19:02)
円、１４７円近辺 ロンドン外為(12/05 18:26)
ドローン誤爆で８５人死亡 ナイジェリア(12/05 18:03)
米大統領選、日本に経済リスク トランプ氏復活なら石油高騰―米著名学者(12/05 17:51)
中ロ朝は「利益共有せず」 日米韓との違い強調―駐日米大使(12/05 17:47)
米ＦＴＣ、セブンを提訴 通告せず買収、制裁金１１３億円(12/05 15:37)
ホンダ、１１月の中国新車販売は３６．５％増 ３カ月連続プラス(12/05 15:03)
ＢＴＳ４人、近く陸軍入隊 全員兵役、２５年に活動再開(12/05 14:30)
イスラエル軍、ガザ南部で攻撃強化 通信遮断、救急活動困難に(12/05 13:28)
化石燃料廃止に「科学的根拠なし」 ＣＯＰ２８議長発言に批判―英紙(12/05 09:14)
元駐ボリビア大使を訴追 キューバ工作員、４０年活動―米(12/05 09:04)
中国、肥料原料の輸出規制強化 国内需給逼迫で(12/05 07:50)
ＮＹ円、１４７円台前半(12/05 07:45)
米政権、年末に予算枯渇と警告 ウクライナ支援中断に危機感(12/05 07:30)
西側非難「封印」 ウクライナ言及せず、軟化演出―プーチン氏(12/05 07:27)
ＮＹ株、５日ぶり反落(12/05 07:21)
ウォール・ストリート・ジャーナル