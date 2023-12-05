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カタール首長「戦闘休止模索」　ガザ危機で国際社会を批判

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カタール首長「戦闘休止模索」　ガザ危機で国際社会を批判

2023年12月05日22時49分

　【イスタンブール時事】カタールのタミム首長は５日、首都ドーハで開かれた湾岸協力会議（ＧＣＣ）で演説し、イスラエルとイスラム組織ハマスの間の戦闘休止の復活に向けた努力を続けていると語った。一方で、「戦闘休止は恒久的停戦の代替策にはならない」と述べ、パレスチナ自治区ガザでの人道危機を終わらせるためにあくまで停戦の必要性を訴えた。中東の衛星テレビ局アルジャジーラが伝えた。
　タミム首長はまた、「無実の市民が殺され続ける凶悪犯罪を許していることを国際社会は恥じるべきだ」と批判した。

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