円、１４７円近辺 ロンドン外為
2023年12月05日21時24分
【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の動きなどを手掛かりに売り買いが交錯する中、１ドル＝１４７円近辺で小動きとなった。正午現在は１４６円９７銭～１４７円０７銭と、前日午後４時比０８銭の円高・ドル安。
円、１４７円近辺 ロンドン外為
2023年12月05日21時24分
【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の動きなどを手掛かりに売り買いが交錯する中、１ドル＝１４７円近辺で小動きとなった。正午現在は１４６円９７銭～１４７円０７銭と、前日午後４時比０８銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
カタール首長「戦闘休止模索」 ガザ危機で国際社会を批判(12/05 22:49)
円、１４７円近辺 ロンドン外為(12/05 21:24)
中国の格付け見通し引き下げ 成長鈍化、不動産不振で―ムーディーズ(12/05 21:01)
南シナ海対策でスービック港拡張 日本から大型巡視船調達―比(12/05 20:45)
正恩氏の娘、後継演出か 「朝鮮の新星」の呼称―北朝鮮(12/05 20:33)
経済連携狙いＥＵに秋波 補助金やウクライナで温度差―中国(12/05 20:32)
ベネズエラ、領有権巡る投票で「勝利」宣言 「次の一手」に構える隣国ガイアナ―南米(12/05 20:31)
イスラエル、ガザ南部に集中攻撃 北部以上に戦闘激化か―「恐怖と不安」住民パニック(12/05 20:30)
ウクライナ、無人機部隊を増強 ロシアは要衝周辺で前進か(12/05 20:21)
出生率低下は「課題」 少子化直面で初めて言及―金正恩氏(12/05 20:08)
プーチン氏、６日サウジ訪問 帰国後にイラン大統領とも会談(12/05 19:02)
円、１４７円近辺 ロンドン外為(12/05 18:26)
ドローン誤爆で８５人死亡 ナイジェリア(12/05 18:03)
米大統領選、日本に経済リスク トランプ氏復活なら石油高騰―米著名学者(12/05 17:51)
中ロ朝は「利益共有せず」 日米韓との違い強調―駐日米大使(12/05 17:47)
米ＦＴＣ、セブンを提訴 通告せず買収、制裁金１１３億円(12/05 15:37)
ホンダ、１１月の中国新車販売は３６．５％増 ３カ月連続プラス(12/05 15:03)
ＢＴＳ４人、近く陸軍入隊 全員兵役、２５年に活動再開(12/05 14:30)
イスラエル軍、ガザ南部で攻撃強化 通信遮断、救急活動困難に(12/05 13:28)
化石燃料廃止に「科学的根拠なし」 ＣＯＰ２８議長発言に批判―英紙(12/05 09:14)
元駐ボリビア大使を訴追 キューバ工作員、４０年活動―米(12/05 09:04)
中国、肥料原料の輸出規制強化 国内需給逼迫で(12/05 07:50)
ＮＹ円、１４７円台前半(12/05 07:45)
米政権、年末に予算枯渇と警告 ウクライナ支援中断に危機感(12/05 07:30)
西側非難「封印」 ウクライナ言及せず、軟化演出―プーチン氏(12/05 07:27)
ＮＹ株、５日ぶり反落(12/05 07:21)
軍事圧力で人質奪還狙う イスラエル、ガザ南部に地上侵攻―人口密集で作戦「より困難」(12/05 07:09)
「国際法違反の可能性」 イスラエルのガザ攻撃―萬歳寛之・早大教授(12/05 07:08)
同盟国と対応を「集中協議」 フーシ派の商船襲撃―米高官(12/05 07:06)
バーガム氏が大統領選撤退 米(12/05 04:41)
ウォール・ストリート・ジャーナル