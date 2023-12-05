【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の動きなどを手掛かりに売り買いが交錯する中、１ドル＝１４７円近辺で小動きとなった。正午現在は１４６円９７銭～１４７円０７銭と、前日午後４時比０８銭の円高・ドル安。