日韓高官、対北朝鮮で連携確認
2023年12月05日19時24分
外務省の鯰博行アジア大洋州局長は５日、北朝鮮問題を担当する韓国外務省の金健朝鮮半島平和交渉本部長とソウルで会談した。北朝鮮の弾道ミサイル発射について「地域の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であり、国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦だ」と重ねて非難。引き続き日米韓３カ国で対応することを確認した。
日韓高官、対北朝鮮で連携確認
2023年12月05日19時24分
外務省の鯰博行アジア大洋州局長は５日、北朝鮮問題を担当する韓国外務省の金健朝鮮半島平和交渉本部長とソウルで会談した。北朝鮮の弾道ミサイル発射について「地域の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であり、国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦だ」と重ねて非難。引き続き日米韓３カ国で対応することを確認した。
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