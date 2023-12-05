時事ドットコムニュース

>

政治

>

前原新党と協力も　岡田立民幹事長

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

前原新党と協力も　岡田立民幹事長

2023年12月05日18時45分

　立憲民主党の岡田克也幹事長は５日の記者会見で、離党して新党を結成すると表明した国民民主党の前原誠司代表代行と連携する可能性について、「懐深く対応する。是々非々で、協力できる部分もある」と述べた。

前原新党、維新への合流含み　野党再編は不透明

関連記事

  • 礒崎元補佐官が自民離党
  • 離党の比例議員に辞職要求 国民民主の玉木代表
  • 〔写真特集〕前原誠司元外相

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る


ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ