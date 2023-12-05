八千代工業、来年１月１０日上場廃止 ホンダのＴＯＢ成立
2023年12月05日17時51分
東証スタンダード上場の自動車部品メーカー、八千代工業は５日、２０２４年１月１０日に上場廃止になると発表した。連結親会社であるホンダのＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立したため。ホンダは八千代工業の株式の約８割をインドの自動車部品大手マザーサン・グループの子会社に売却する。
八千代工業、来年１月１０日上場廃止 ホンダのＴＯＢ成立
2023年12月05日17時51分
東証スタンダード上場の自動車部品メーカー、八千代工業は５日、２０２４年１月１０日に上場廃止になると発表した。連結親会社であるホンダのＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立したため。ホンダは八千代工業の株式の約８割をインドの自動車部品大手マザーサン・グループの子会社に売却する。
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