東証スタンダード上場の自動車部品メーカー、八千代工業は５日、２０２４年１月１０日に上場廃止になると発表した。連結親会社であるホンダのＴＯＢ（株式公開買い付け）が成立したため。ホンダは八千代工業の株式の約８割をインドの自動車部品大手マザーサン・グループの子会社に売却する。