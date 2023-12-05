ノルウェー首相、６日来日
2023年12月05日17時40分
政府は５日、ノルウェーのストーレ首相が６～８日の日程で来日すると発表した。滞在中に岸田文雄首相と初めて会談し、２国間関係の強化や、国際情勢などについて意見を交わす。
ノルウェー首相、６日来日
2023年12月05日17時40分
政府は５日、ノルウェーのストーレ首相が６～８日の日程で来日すると発表した。滞在中に岸田文雄首相と初めて会談し、２国間関係の強化や、国際情勢などについて意見を交わす。
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