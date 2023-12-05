【ハノイ時事】ベトナムの港湾物流大手ジェマデプトが北部ハイフォン市のナムハイ港の運営会社売却を模索している。証券会社によれば、売却益は１５００億～３０００億ドン（約９億～１８億円）前後になる可能性がある。５日付のベトナム・ニュース紙が報じた。
ジェマデプト…
売却益、１５００億～３０００億ドンの公算 ジェマデプトが…
【ハノイ時事】ベトナムの港湾物流大手ジェマデプトが北部ハイフォン市のナムハイ港の運営会社売却を模索している。証券会社によれば、売却益は１５００億～３０００億ドン（約９億～１８億円）前後になる可能性がある。５日付のベトナム・ニュース紙が報じた。
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