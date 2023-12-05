【香港時事】Ｓ＆Ｐグローバルが５日発表した１１月の香港購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は、前月から１．２ポイント上昇の５０．１だった。好不況の境目となる５０を５カ月ぶりに上回った。

１１月は新規事業や生産高の減少率が鈍化。この結果、雇用と在庫が増加に転じ、民間…