４５５円安の３万２７７５円８２銭 ５日の平均株価
2023年12月05日15時07分
５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７７５円８２銭と前日終値比４５５円４５銭安で終わった。出来高は概算で１３億４９００万株。
４５５円安の３万２７７５円８２銭 ５日の平均株価
2023年12月05日15時07分
５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７７５円８２銭と前日終値比４５５円４５銭安で終わった。出来高は概算で１３億４９００万株。
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