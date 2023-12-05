参院予算委、８日に集中審議
2023年12月05日15時00分
自民、立憲民主両党の参院国対委員長は５日、国会内で会談し、岸田文雄首相らが出席する参院予算委員会の集中審議を８日午後に開くことで合意した。衆院予算委の集中審議は同日午前の開催が決まっている。野党は、自民党派閥の政治資金パーティー問題などについて追及する方針。
参院予算委、８日に集中審議
2023年12月05日15時00分
自民、立憲民主両党の参院国対委員長は５日、国会内で会談し、岸田文雄首相らが出席する参院予算委員会の集中審議を８日午後に開くことで合意した。衆院予算委の集中審議は同日午前の開催が決まっている。野党は、自民党派閥の政治資金パーティー問題などについて追及する方針。
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