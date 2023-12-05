日本に研究開発拠点 米エヌビディアＣＥＯが意向―西村経産相
2023年12月05日14時37分
西村康稔経済産業相は５日の閣議後記者会見で、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）と同日面会し、同氏が日本に研究開発拠点を設置する意向を示したと明らかにした。日本が強みを持つ産業用ロボット分野の人工知能（ＡＩ）開発などに強い期待感が寄せられたという。
日本に研究開発拠点 米エヌビディアＣＥＯが意向―西村経産相
2023年12月05日14時37分
西村康稔経済産業相は５日の閣議後記者会見で、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）と同日面会し、同氏が日本に研究開発拠点を設置する意向を示したと明らかにした。日本が強みを持つ産業用ロボット分野の人工知能（ＡＩ）開発などに強い期待感が寄せられたという。
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