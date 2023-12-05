立民・重徳氏「報道は事実無根」
2023年12月05日14時30分
立憲民主党の重徳和彦衆院議員（愛知１２区）は５日、同氏が支援者の女性の胸を無理やり触ったなどとする週刊文春報道について、「事実無根だ」と否定した。国会内で記者団に述べた。６日にも記者会見し、事実関係などを説明する考えを明らかにした。
立民・重徳衆院議員、女性が被害届 わいせつ疑い、本人は否定―愛知
女性は強制わいせつ容疑で被害届を提出し、愛知県警が受理。重徳氏は「捜査機関には全面的に協力したい」と語った。
立民・重徳氏「報道は事実無根」
2023年12月05日14時30分
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