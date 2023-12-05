レバノン戦はエジプトで デ杯テニス
2023年12月05日14時08分
日本テニス協会は５日、男子の国別対抗戦、デビス杯（デ杯）ワールドグループ１部プレーオフの日本―レバノンの開催地が、敵地から第三国のエジプトに変更されたと発表した。試合は来年２月２、３日に行われる。勝者は同年９月のワールドグループ１部に進出する。 （時事）
レバノン戦はエジプトで デ杯テニス
2023年12月05日14時08分
日本テニス協会は５日、男子の国別対抗戦、デビス杯（デ杯）ワールドグループ１部プレーオフの日本―レバノンの開催地が、敵地から第三国のエジプトに変更されたと発表した。試合は来年２月２、３日に行われる。勝者は同年９月のワールドグループ１部に進出する。 （時事）
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