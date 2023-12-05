【ハノイ時事】化学品製造や情報システムなどを手掛ける三谷産業（金沢市）は５日、ベトナム子会社オレオ・エキスパート・インテグレーターズ（ハノイ）と共に、人材育成機関のベトナム日本人材開発インスティチュート（ＶＪＣＣ）のホーチミンオフィスで、６月２８日に開講した…
ベトナム人材向け第２回日本型品質管理教育コース完了 ２５…
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