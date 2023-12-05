【香港時事】香港の航空最大手キャセイパシフィック航空は４日、資本再編の一環として２０２０年に香港政府に発行した優先株のうち５０％（約９７億５０００万香港ドル＝約１８３５億円）を買い戻したと発表した。

同社は、残りの５０％について市況や事業の状況に応じて２０…