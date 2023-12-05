伊藤忠、女性・若手を積極登用 人事制度改定
2023年12月05日11時44分
伊藤忠商事は５日、人事制度を改定したと発表した。多様な価値観と発想を事業に取り入れるため、女性や若手を役員に積極登用する。来年４月の役員人事から適用する。
伊藤忠、女性・若手を積極登用 人事制度改定
2023年12月05日11時44分
伊藤忠商事は５日、人事制度を改定したと発表した。多様な価値観と発想を事業に取り入れるため、女性や若手を役員に積極登用する。来年４月の役員人事から適用する。
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