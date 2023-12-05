５日午前の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅が一時前日比５００円を超えた。米国株の下落を受け、売りが広がっている。日経平均は大幅に続落し、１１月１４日以来３週間ぶりに３万３０００円を下回っている。

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