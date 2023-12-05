立民、維新が与党修正案に賛成 教団被害者救済
2023年12月05日09時58分
立憲民主党と日本維新の会は５日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済のため与党と国民民主党が提出した特例法案の修正案に賛成する方針を決めた。
立民、維新が与党修正案に賛成 教団被害者救済
2023年12月05日09時58分
立憲民主党と日本維新の会は５日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済のため与党と国民民主党が提出した特例法案の修正案に賛成する方針を決めた。
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