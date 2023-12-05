総務省が５日発表した１１月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０６．０と、前年同月比２．３％上昇した。２７カ月連続のプラス。指数水準は１０月と同じだが、伸び率は２カ月ぶりに鈍化し、２０２２年７月（２．３％）以来、１年４カ月ぶりの低さとなった。電気・ガス代が下落したほか、食料の伸びが縮小した。