１１月都内物価、２．３％上昇 １年４カ月ぶり低い伸び―総務省
2023年12月05日10時34分
総務省が５日発表した１１月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０６．０と、前年同月比２．３％上昇した。２７カ月連続のプラス。指数水準は１０月と同じだが、伸び率は２カ月ぶりに鈍化し、２０２２年７月（２．３％）以来、１年４カ月ぶりの低さとなった。電気・ガス代が下落したほか、食料の伸びが縮小した。
１１月都内物価、２．３％上昇 １年４カ月ぶり低い伸び―総務省
2023年12月05日10時34分
総務省が５日発表した１１月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０６．０と、前年同月比２．３％上昇した。２７カ月連続のプラス。指数水準は１０月と同じだが、伸び率は２カ月ぶりに鈍化し、２０２２年７月（２．３％）以来、１年４カ月ぶりの低さとなった。電気・ガス代が下落したほか、食料の伸びが縮小した。
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