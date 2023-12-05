プーチン氏、中東歴訪へ
2023年12月05日08時14分
ロシア国営タス通信は４日、プーチン大統領が近くアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とサウジアラビアを歴訪すると伝えた。ウシャコフ大統領補佐官（外交担当）がロシアのメディアに語った内容を引用した。プーチン氏は今年、ウクライナの占領地を除いてはキルギス、中国、カザフスタンを訪問しており、ＵＡＥとサウジ歴訪が実現すれば４、５カ国目となる。
プーチン氏、中東歴訪へ
2023年12月05日08時14分
ロシア国営タス通信は４日、プーチン大統領が近くアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とサウジアラビアを歴訪すると伝えた。ウシャコフ大統領補佐官（外交担当）がロシアのメディアに語った内容を引用した。プーチン氏は今年、ウクライナの占領地を除いてはキルギス、中国、カザフスタンを訪問しており、ＵＡＥとサウジ歴訪が実現すれば４、５カ国目となる。
こんな記事も
国際用語
国際
化石燃料廃止に「科学的根拠なし」 ＣＯＰ２８議長発言に批判―英紙(12/05 09:14)
元駐ボリビア大使を訴追 キューバ工作員、４０年活動―米(12/05 09:04)
プーチン氏、中東歴訪へ(12/05 08:14)
中国、肥料原料の輸出規制強化 国内需給逼迫で(12/05 07:50)
ＮＹ円、１４７円台前半(12/05 07:45)
米政権、年末に予算枯渇と警告 ウクライナ支援中断に危機感(12/05 07:30)
西側非難「封印」 ウクライナ言及せず、軟化演出―プーチン氏(12/05 07:27)
ＮＹ株、５日ぶり反落(12/05 07:21)
軍事圧力で人質奪還狙う イスラエル、ガザ南部に地上侵攻―人口密集で作戦「より困難」(12/05 07:09)
「国際法違反の可能性」 イスラエルのガザ攻撃―萬歳寛之・早大教授(12/05 07:08)
同盟国と対応を「集中協議」 フーシ派の商船襲撃―米高官(12/05 07:06)
バーガム氏が大統領選撤退 米(12/05 04:41)
ＮＹ株、反落(12/04 23:51)
イスラエル軍、ガザ南部に地上侵攻拡大 戦車投入、空爆も激化―ハマス「虐殺のわな」と非難(12/04 23:30)
ＮＹ円、１４６円台後半(12/04 23:21)
円上昇、１４６円台半ば ロンドン外為(12/04 21:32)
経済副首相に崔相穆氏 官僚出身、総選挙前に司令塔交代―韓国(12/04 21:19)
マラピ山が噴火、１１人死亡 インドネシア・スマトラ島(12/04 20:55)
反攻半年、戦況こう着 「数カ月動かず」の見方―ウクライナ(12/04 20:30)
仏豪、基地利用を円滑化 中国にらみ連携―外相会談(12/04 20:26)
邦人拘束「じくじたる思い」 駐中国大使、離任会見で交流強化も訴え(12/04 18:48)
カナダ滞在の周庭氏を非難 中国外務省(12/04 18:47)
円上昇、１４６円台後半 ロンドン外為(12/04 18:44)
ＥＵ首脳、習氏と今週会談 中国外務省(12/04 18:16)
韓国、偵察衛星打ち上げへ実験成功 ２５年目標に独自開発(12/04 18:05)
中国恒大の清算審理、再び延期 来年１月２９日に―香港高裁(12/04 17:41)
チリ人被告の控訴審再開 筑波大生不明事件―仏(12/04 17:40)
中国主席、ベラルーシと「戦略連携」強化 ウクライナ情勢で意見交換(12/04 16:52)
米軍艦の「不法侵入」非難 南シナ海、民兵船集結―中国(12/04 15:47)
国民投票で９５％賛成 隣国ガイアナの「エセキボ」領有―ベネズエラ(12/04 15:27)
ウォール・ストリート・ジャーナル